محامي "فتاة فرشوط": أثق في القضاء.. وأطالب الداخلية بحماية فرحة

قال إسماعيل سلاوي، محامي الفتاة المغتصبة من 3 أشخاص في فرشوط، والمعروفه إعلامياً بـ"فتاة فرشوط المغتصبة"، بعد تأجيل القضية، إنه يثق في قضاء مصر العادل وأنه سيحكم لصالح الضحية بأقصى العقوبة.

وطالب "سلاوي"، قاضي دائرة محكمة نجع حمادي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لأن الجريمة مكتملة الأركان بحسب القانون، كما ناشد وزير الداخلية والأجهزة الأمنية في قنا وخاصة في نجع حمادي بتوفير حماية أمنية للفتاة لإزالة الضغوط الرامية عليها للتنازل عن القضية، مشيرا إلى أن الفتاة لن تترك قضيتها بحسب تأكيدها في كل جلسة.

وانتقد "سلاوي" دور منظمات المجتمع المدني في مصر ومحافظة قنا، وخاصة المساندة لقضايا المرأة لعدم توفيرها الحماية والدعم المادي والنفسي للفتاة في التمسك بحقها في القصاص من المتهمين في ظل الضغوط التي تمارس عليها وعلى أسرتها.

كانت محكمة دائرة جنايات نجع حمادي بشمال قنا، اليوم الثلاثاء، أجلت جلسة المرافعة الختامية، لمحاكمة ثلاث متهمين، في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها إلى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل،

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، علي.ك.ا 21 عاما، وشقيقه محمد 19 عاما، ومصطفى.ر.ع 22 عاما لاتهامهم بخطف واغتصاب فرحة.ع.ر 17 عاما طالبة بإحدى المناطق الزراعية، جرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.