نائب رئيس التأمينات: العلاوات يستفيد منها 2.4 مليون وتصرف على دفعات

تحدث سامي عبدالهادي نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، عن القرارات الجديدة بخصوص صرف العلاوات الـ5 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الزيادة السنوية للمعاشات هذا العام 14% بحد أقصى 980 جنيها والحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه، لافتًا إلى أن الوزيرة أعلنت عن المزايا الجديدة التي منحت لأصحاب المعاشات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: "العلاوات الخاصة ترتب عليها استحقاقان الأول المتجمد اللي لمدة 5 سنوات هيصرفهم والفروق هيتم صرفها على 4 دفعات سنوية والدفعة الأولى مع معاش يوليو اللي هيتصرف والدفعة التانية 1 أكتوبر والثالثة في 1 يناير 21 والرابعة في 1 أبريل 2021".

وأوضح عبدالهادي أن جميع أصحاب المعاشات والمستحقين، لافتًا إلى أن عددهم يبلغ 10 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن العلاوات الخاصة سيستفيد منها 2.4 مليون صاحب معاش.