أبواليزيد: عدم السماح للمواطنين دخول المحلات بمطروح دون إرتداء الكمامة

تفقد المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح يرافقه حسن الشيباني وكيل مديريه التموين بمطروح، ومدير إدارة الرقابة ومفتشي الإدارات الرقابية بالمديرية المحلات التجاريه بمدينة مرسى مطروح والتنبيه على أصحابها بعدم السماح للمواطنين بدخول المحلات أو التسوق بدون إرتداء الكمامة.

وقال "أبواليزيد"، في تصريحات صحفية، إن ذلك بناء على التوجيه الوزارى رقم 23 والصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى إطار خطه الدوله الشامله للحد من مخاطر إنتشار فيروس كورونا وحمايه المواطنين من إنتقال العدوى خلال التسوق، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف شددنا على أصحاب المحلات تدبير الكمامات والقفازات الخفيفه وتوزيعها على الزبائن بأسعار التكلفة، بجانب العمل على تطهير المكان وتوفير المواد المطهرة للمواطنين قبل دخول المكان مع الإلتزام فى عدد الزبائن والمسافات أقل من 25 ٪‏ من المساحة، وكما نبهنا أن يتم إخطار جميع الإدارات التموينيه للتنفيذ وتسليم نسخه من التوجيه لكل محل، كما يجرى وضع لافتات على واجهة المحلات بالإشتراطات المطلوبة، وعلى كل محل أن يتحمل المسؤليه عند عدم تنفيذ ما جاء بالتوجيه الوزارى.