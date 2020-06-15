مصدر بـ"التموين": الكمامات على البطاقات من أول يوليو

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستبدأ من مطلع يوليو المقبل، بإتاحة الكمامات القماش على مقررات التموين، لتكون من ضمن الـ20 سلعة التموينية المطروحة، ليتاح للمواطن شراؤها.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن سعر الكمامة، سيتم تحديده لاحقا، قائلا: "سنعلن لاحقا سعر الكمامة.. ومن حق المواطن ياخد كام كمامة، حسب عدد أفراد البطاقات".

وتابع: "الكمامات اللى هتطرح على البطاقات دي، هتبقى من من الكمامات القماش ذات الجودة المعتمدة من هيئة المواصافات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، وستطرح في الأسواق أيضا، للمواطن اللى عايز يشترى".