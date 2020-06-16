طبيب رجاء الجداوي: ما زالت في العناية المركزة وحالتها مستقرة

قال الطبيب محمد خالد، طبيب الفنانة رجاء الجداوي، إنه قد علم مؤخرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث شعر بوجود ارتفاع في درجات الحرارة وسعال وعرق: "شكيت في نفسي وتوجهت للمستشفى عملت تحاليل وفحوصات وعملت مسحة وطلعت إيجابي".

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن من يعاني من أعراض بسيطة لمرض فيروس كورونا يجب عليه عزل نفسه في المنزل والالتزام ببروتوكول وزارة الصحة الخاص بالعلاج المنزلي، ومن يشعر بتدهور في حالته الصحية عليه أن يلجأ للمستشفى، موضحا أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، ولكن هناك ثباتا في حالتها الصحية.

وأكد أن الفنانة رجاء الجداوي ما زال لديها فيروس كورونا ولم تُشفَ حتى الآن، وتظل حالتها مستقره مع تعافي بشكل بطيء.