"كورونا": تعافي طبيبين بـ"عزل بنها".. وإصابة نائب مدير "عزل أبوخليفة"

تعيش الأطقم الطبية لحظات حرجة فى مستشفيات العزل، تتراوح بين الحزن والضيق إثر إعلان إصابة أحد زملائهم أثناء مباشرة عمله فى رعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو فرحة وأمل بعد شفاء المصابين منهم عقب عزلهم وخضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من «الصحة»، تزامناً مع خروج المتعافين من المستشفيات وتشديد الوزارة إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

فى القليوبية، أعلنت إدارة مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها عن شفاء الطبيبين محمد السيد شيح، استشارى القلب ونائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عبدالمعطى، أخصائى العظام، حيث تم علاجهما داخل المستشفى حتى تماثلا للشفاء، وأثبتت التحاليل سلبية المسحات المسحوبة منهما لمرتين متتاليتين، وقدمت إدارة المستشفى، فى بيان لها، التهنئة بمناسبة شفاء بطلين من أبطالها فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وأشار الدكتور محمد منير، مدير المستشفى، إلى أن المستشفى شهد خروج العديد من المتعافين فى الأيام الأخيرة بفضل تعاون الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وإداريين، وأهاب مدير المستشفى بالمواطنين الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة حرصاً على صحتهم.

شفاء 27 حالة بمستشفى بنى سويف الجامعى

وأعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن تعافى 27 حالة من المصابين بالمستشفى الجامعى بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وتابع رئيس الجامعة مع الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، التقرير اليومى الخاص بالجهود المبذولة داخل العزل بالمستشفى، وأشاد بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة فى تقديم الخدمة بالمستشفى، مؤكداً أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة فى صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره، لافتاً إلى تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابى فيروس كورونا يحتوى على 63 سريراً للرعاية المركزة الفائقة، و28 جهازاً للتنفس الصناعى، و25 سريراً للرعاية المتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريراً لعلاج المصابين بالفيروس ممن تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة إلى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من المستشفى الجامعى.

خروج 7 متعافين بأسوان

وفى أسوان خرجت 7 حالات من المستشفى التخصصى بعد تعافيها، وأكد الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، أن وزارة الصحة خصصت 13 مستشفى أخرى بمراكز المحافظة الخمسة لاستقبال المرضى بقوة 132 سريراً، بالإضافة لـ9 أسرّة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى، وطاقم طبى وتمريض وعمال مخصصة للتعامل مع هذه الحالات.

وفى الإسماعيلية، أثبتت التحاليل إصابة الدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفى العزل، بالفيروس وجرى حجزه فى مستشفى أبوخليفة بعد مدة عمل امتدت لـ100 يوم فى رعاية المرضى، كما كان أحد المتابعين لحالة الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها المستشفى، وكتب «خالد»، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن خبر إصابته صحيح، وتابع: «هناك إصابات فى الفريق الطبى، والأصعب من ذلك الوفيات، كلهم ماتوا وهم يؤدون عملهم فى مواجهة الفيروس اللعين بكل إخلاص، رحمهم الله جميعاً ورحم كل موتانا».

كما أصيب الدكتور أحمد زهران، مشرف قسم الطوارئ بمستشفى الطور العام، خلال مباشرة عمله بالمستشفى، وجرى وضعه فى قسم العزل بمستشفى الطور، وأكد الدكتور أحمد حسنين، وكيل مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الحالة الصحية لمشرف قسم الطوارئ جيدة، مؤكداً أن جميع مصابى فيروس كورونا على مستوى المحافظة، الذين جرى عزلهم بالمستشفيات والمناطق التى خُصصت للعزل فى حالة صحية مستقرة، وناشد وكيل المديرية المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى، وعدم الخروج من المنازل إلا فى حالة الضرورة، خاصة مواطنى مدينة الطور، نظراً لارتفاع حالات مصابى فيروس «كورونا» بالمدينة.

وكشف مصدر طبى بمستشفى العزل الصحى فى إسنا بمحافظة الأقصر عن نجاح الفريق الطبى فى إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بالفيروس، وقال المصدر إن العملية هى رقم «12» بالمستشفى وكانت قيصرية، وتمت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حيث جرى تعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وأثناء وبعد الولادة، حتى لا تنتقل العدوى لأحد من الفريق الطبى المشارك.

تطهير مطار الغردقة استعداداً لعودة السياحة

وفى البحر الأحمر، قامت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة، برئاسة الدكتورة نصرة سعد، بعمليات تطهير وتعقيم لمطار الغردقة الدولى، استعداداً لعودة السياحة الخارجية، حيث يستعد مطار الغردقة لاستقبال ثلاث رحلات سياحية من بلجيكا نهاية الشهر الجارى، وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية وضعت خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والأماكن الحيوية، لافتاً إلى القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دورى وبصورة مستمرة بكافة مدن المحافظة.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز بمشاركة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.