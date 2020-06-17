أهداف وخطط قطاع الكهرباء بموازنة العام المالي 2020-2021

نجح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.

ويستهدف قطاع الكهرباء تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021 تتمثل فى :

- إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0,24% عن العام المالى المتوقع 2019/2020 .

- زيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام المالى المتوقع 2019/2020.

- انخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2019/2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبه ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالى 26,8 % من إجمالى الطاقة المولدة.

- زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام المالى المتوقع 2019/2020.

- زيادة عدد المشتركين الى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام المالى المتوقع 2019/2020.

- تنفيذ استثمارات بحوالى 32,4 مليار جنيه

- الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .

-استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

- استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها:- إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.- التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.-الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.