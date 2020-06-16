رسميا.. 251 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التنسيق للقبول للثانوي العام بحد أدنى 251 درجة.

كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 99.8% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحصلت إدارة قها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 100%، تليها إدارة كفر شكر.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وكذلك التهنئة لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.