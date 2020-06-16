البحوث الفلكية: نسجل هزات يومية لا يشعر بها المواطنين

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل الذي ضرب البحر الأحمر اليوم وكان قريبًا من السواحل المصرية كان بقوة 5.2 ريختر، وشعر به المواطنين في مدن البحر الأحمر وبعض المواطنين بالقاهرة ، كما أن بعض المواطنين في أسوان شعروا بالهزة الأرضية أيضا.

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وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الشعور الأقرب كان في الغردقة والبحر الأحمر، فذكر أن منطقة البحر الأحمر بها حركة نشطة وينتج عن الحركة النشطة زلازل لأن منطقة البحر الأحمر بها حركة تكتونية.

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وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هناك هزات تحدث بصفة يومية لا يشعر بها المواطنين بمقياس 3 أو 2 ريختر، فالشبكة القومية للزلازل ترصد الزلازل غير المحسوسة في تلك المنطقة، ويتم تسجيل زلازل يوميًا غير محسوسة، ولكن زلزال اليوم محسوس بالنسبة للمواطنين".

وتابع: "الهزة الأرضية اليوم متوسطة وغالبية الزلازل في منطقة البحر الأحمر وخليج العقبة متوسطة ولا تسبب أي أزمات".