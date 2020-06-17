برلماني يكشف قيمة راتب عضو مجلس الشيوخ: 5000 جنيه وخصم 20% ضرائب

كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن المكافأة المقترحة كراتب لعضو مجلس الشيوخ.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تقرر أن تكون مكافأة عضو مجلس الشيوخ مساوية لمكافأة عضو مجلس النواب وقيمتها 5000 جنيه وعلى أن تكون بحد أقصى أربعة أمثال المبلغ حال حضوره كافة الأنشطة واللجان وخصم 20% منهم كضريبة وذلك باجماع الأراء.

وأوضح الطماوي أن راتب عضو مجلس النواب في مصر هو أقل راتب لنائب برلماني في العالم مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يقفوا بجوار الدولة المصرية، مؤكدًا على أن موازنة الدولة المصرية لعام 20-21 هي موازنة حرب نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.