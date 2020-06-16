طارق حجي: الدولة العميقة في أمريكا تؤيد حكومة الوفاق

قال طارق حجي، المفكر المصري، إن تونس واقعة في مأساة كبيرة، فهي ما بين الدولة المدنية ونيران الدولة الإخوانية، مضيفًا أن دولة بورقيبة كانت الدولة الأكثر مدنية في المنطقة بأكملها، ولكن تعرضت لانتكاسات كبيرة جدًا بسبب الإخوان، مؤكدا على أن الصراع محتدم بين تونس المدنية وبين أنصار الإخوان، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، "معركتهم ستطول".

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن المغرب موقفها بالنسبة لليبيا "صامت"، أما الجزائر سيكون لها دور، وربما لن يكون موافقًا للدور المصري، وخاصة بعد تعليق الرئيس الجزائري الأخير، مضيفًا: "الجزائر تريد أن تكون في المركب المصري بشأن ليبيا، نحن في حرب وجود مع تنظيم الإخوان وما يحدث في ليبيا مجرد معركة من معارك هذه الحرب".

وذكر أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حكومة الوفاق ولكن ترامب موقفه مغاير لذلك، وأجهزة المخابرات هناك لازالت تراهن على حكم الإخوان للدول العربية، مضيفًا: "أجهزة مخابرات دولية وراء حكومة الوفاق".