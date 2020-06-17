أودي تفتتح مكتب "البحث والتطوير R&D"في كاليفورنيا لتطوير القيادة الآلي

اعلنت شركة "ADAS" أودي الأمريكية، عن افتتاح مكتب R&D لتطوير القيادة الآلية في أودي (A2D2) رسميًا في سان خوسيه، كاليفورنيا، ومن المؤكد استخدام أودي المنشأة الجديدة للتركيز على تطوير تقنية ADAS لسوق أمريكا الشمالية.

وقال "فرانك غروسهاوزر"، المدير الأول لشركة ADAS ، أودي الأمريكية: "نظرًا للتقدم السريع في تقنيات مساعدة السائق في أمريكا الشمالية، من المهم أن تكون جزءًا من أحدث الاختراقات، وأن تعمل مع شركات التكنولوجيا الرائدة ، وتجذب أفضل المواهب".

كما أكد أن A2D2 ستكون لديها المرونة لتطوير برامج جديدة وللتعاون مع الشركات الناشئة القريبة للتطبيقات التي تهدف إلى الإنتاج، مضيفًا "نتطلع إلى توظيف ما يصل إلى 60 مهندسًا لتطوير وظائف جديدة تلبي احتياجات عملاء أودي في أمريكا الشمالية".

مع افتتاح A2D2 ، أعدت أودي العديد من سيارات التطوير Q7 المزودة بأجهزة استشعار مثبتة على السقف. سيتم بعد ذلك معالجة البيانات التي تم جمعها وتحليلها من قبل المهندسين في الموقع في A2D2.

والجدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية ، عملت أودي بجد مع خدمات تكنولوجيا المرور لتوسيع نظام معلومات حركة المرور لأودي .

وستساعد Car.Software ، وهي وحدة مجموعة فولكس فاجن تم تشكيلها حديثًا ، مكتب A2D2. وجاء في بيان من أودي: "ركزت جميع العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن على أنشطة تطوير القيادة الآلية داخل هذه الوحدة". "يضمن تجميع الخبرات هذا إمكانية الاستفادة من أوجه التآزر ، ويمكن تحقيق الفوائد لجميع العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن".