الصحة: توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا بتوجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية، بعد التكالب على شرائه، بعدما أعلنت بريطانيا فاعلية الدواء في علاج مصابي فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه الصيدليات يتم سحب منها أدوية بشكل مرعب لتخزينه، وقد لايستخدمه الشخص ويحرم شخص يحتاج له من العلاج، وهناك معاناة من هذا الأمر.

وأوضح مجاهد أن عقار ديكساميثازون يتم استخدامه داخل المستشفى وبجرعات معينة وتحت إشراف الأطباء ولا يصح أخذه في المنزل.