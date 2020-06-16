تاج الدين: العزل المنزلي لمرضى كورونا تجربة إيجابية حال توافر شروطها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تجربة إيجابية إذا تم فيها إتباع الشروط الموضوعة، وهي متابعة المريض بدقة وبشدة من جانب المستشفيات، وفي حالة حدوث أي أعراض حادة أو شديدة يُبلغ المريض فورًا أو يتم الاتجاه للمستشفى.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر"، أنه حال إتباع هذه الأساليب وبدقة فيصبح العزل المنزلي جائز وهو أسلوب معروف ويساهم في الحد من الضغوط على المستشفيات ومراكز الفحص والعزل حتى تتفرغ هذه الأماكن للحالات الشديدة التي في أشد الحاجة لوجود المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الدولة تعمل على قلب رجل واحد كل في تخصصه، والدولة تبذل كل جهدها بكل إمكانياتها سواء مستشفيات أو مراكز أو جامعات، مستشهدًا بالمستشفى الميداني الذي دشنته جامعة عين شمس، "إحنا بنسعى وربنا معانا جميعا إن شاء الله، عاوزين نوصل بالبلد لبر الأمان، بنعمل اللي نقدر عليه وربنا معانا إن شاء الله".