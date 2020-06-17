تعرف على مواصفات وأسعار BMW 730Li LCI

أعلنت الشركة البفارية الوكيل الحصري لسيارات BMW في مص عن توافر الطراز الجديد من الفئة السابعة 730Li LCI .

وتتوفر في السيارة العديد من الكماليات، مثل جهاز استشعار المطر والتحكم التلقائي في أضواء القيادة، مساعد وقوف السيارات، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام التحكم في مسافة الركن الأمامي والخلفي.

وتأتي المقصورة الداخلية بشاشة عرض مقاس 10.25 بوصات وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصةنظام ملاحةiDrive 7.0 مع جهاز تحكم باللمسمساعد شخصي ذكي من BMW.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 2.0، بقوة 258 حصان، وعزم الدوران 400 نيوتن متر، وتستهلك السيارة معدل وقود من 7.1 - 6.3 لتر / لكل 100 كم.

وتتتوفر السيارة في السوق المصري بسعر1.950.000 جنيه