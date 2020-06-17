كم أنفق قطاع الاتصالات لرفع كفاءة الإنترنت خلال أزمة كورونا؟

بلغ حجم الاستثمارات التى تم ضمها في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عامين بنحو 1.6 مليار دولار لتطوير وهو ما أدى إلى رفع كفاءة الإنترنت لتصل نحو 30.9 ميجابت/ث في مارس الماضى مقارنة بـ6.5 ميجابت/ ثانية في يناير 2019 وفقا لمؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الأمر هو الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا في تصريحات له، انه ارتفعت نسبة زيادة استخدام الانترنت المنزلي إلى 99%، وارتفعت نسبة استهلاك الانترنت للمحمول بنحو 35%، كما تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لتصل الى 15 ساعة، وبلغت نسبة زيادة المكالمات الدولية بنحو 19 %.