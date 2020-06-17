تغيير 5 مدراء أمن في تركيا.. واحتجاجات على تعيين مدير إسطنبول

شهدت تركيا حركة تغيير لمدراء الأمن بخمس محافظات من بينها إسطنبول التي احتج نشطاء على مدير الأمن الجديد المعين لها.

ونُشِرَ قرار التعينات الجديدة في الجريدة الرسمية وحمل توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وفقا لموقع "تركيا الآن".

وبموجب القرار تم تعيين مصطفى شاليشكان، مدير أمن إسطنبول، نائبا لمدير الأمن العام، وتم إسناد منصب مدير أمن إسطنبول إلى مدير أمن أضنة، ظافر أكتاش.

وتم تعيين مدير أمن قهرمان مرعش، دوغان إنجي، مديرا لأمن أضنة في حين تم تعيين مدير أمن نيدا، سالم جابا أوغلو، مديرا لأمن قهرمان مرعش وتعيين مدير أمن جوموشهانه، عمرو فاروق كارتاش، مديرا لأمن نيدا.

وشهدت حركة التعيين إسناد منصب مدير أمن جوموشهانه إلى كبير مفتشي الشرطة جلال تاشي.

هذا وتم تعيين تورجوت أسلان، الذي شغل منصب رئيس وحدة مكافحة الإرهاب عقب المحاولة الانقلابية وأصيب في رأسه أثناء المحاولة الانقلابية، بمنصب كبير مستشاري الرئيس.

واحتج نشطاء على تعيين ظافر أكتاش مديرًا لأمن إسطنبول، بعد وقائع المداهمة العنيفة التي حصلت قبل أيام في أضنة، مستذكرين إصداره قرارا بتنفيذ عملية مداهمة للقبض على سيدة في بيتها، غير مبال بصرخات رضيع لم يتجاوز من العمر 6 أشهر.

ويأتي قرار تغيير مديري الأمن في 5 ولايات، بعد أيام من إصدار أردوغان، قرارا بإجراء تغيرات في مناصب 41 من الولاة.

ويوم الأربعاء الماضي نشرت الجريدة الرسمية سلسلة قرارات، تضمنت تعيين 18 محافظًا جديدًا، وتغيير أماكن 23 آخرين.