رئيس الوزراء اليوناني عن تصريحات أردوغان المسيئة لبلاده: "وقاحة"

وصف رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استمرار التعديات التركية على السيادة اليونانية بـ"الوقحة"، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بفرض أنقرة سيطرتها على منطقة البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "يني تشاج" التركية عن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته لإسرائيل اليوم، والتي شدد خلالها على أن بلاده لن تقبل بفرض تركيا سيطرتها على البحر المتوسط، وفقا ما نشر موقع "تركيا الآن".

وأضاف ميتسوتاكيس، "هذا تعد واضح وصريح على حرية اليونان واستقلالها"، مشيرًا إلى أنه في حالة توافر الرغبة لدى أنقرة في الوصول إلى حلول سلمية، فإن بلاده مستعدة لذلك من جانبها.

جدير بالذكر أن الإعلام التركي الموالي للرئيس رجب طيب أردوغان يواصل تصعيده للخطاب الاستفزازي ضد اليونان منذ عام 2013، وذلك بسبب تحقيقات الفساد الكبرى في أثينا، التي أثبتت تورط رجب طيب أردوغان وأفراد عائلته وشركائه من رجال الأعمال والسياسيين في تلك القضايا.

ويستخدم الرئيس التركي، بدعم من حلفائه الوطنيين والقوميين الجدد، اليونان، كأداة لتشتيت الانتباه عن المشكلات على الجبهة الداخلية، ودعمت حكومته مؤخرًا تحويل آيا صوفيا، وهو متحف حاليًا، إلى مسجد، مما أثار ردود فعل غاضبة من الشعب اليوناني.