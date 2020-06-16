عبدالنعيم: خطف العمال المصريين بليبيا وصمة عار في تاريخ أردوغان

قال محمد عبد النعيم مدير المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما حدث مع العمال المصريين وخطفهم فى ليبيا وصمة عار في تاريخ الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي أرسل ميليشياته إلى الأراضى الليبية.

وأضاف عبدالنعيم، لـ"الوطن"، أن أردوغان والسراج استخدما العمال المصريين كدروع بشرية للضغط على الدولة المصرية، مؤكدا أن ما حدث هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وتابع: أندهش من موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الصامتة أمام تلك الانتهاكات الواضحة أمام أعين الجميع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إصدار بيان رسمي يدين تلك الانتهاكات، التي تؤجج الحرب، مؤكدا أنه لا لوم على الدولة المصرية في الثأر لأبنائها.