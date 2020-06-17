"الصحة": رصد 17 عرضا مختلفا لفيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إنه تم رصد 17 عرضًا مختلفًا لمرض فيروس كورونا، وتلك الأعراض مُسجلة على مستوى العالم، مناشدًا المواطنين باللجوء للمستشفيات وإجراء الفحوصات الطبيبة حال ظهور أيًا من تلك الأعراض عليهم.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه حتى الآن نجد الكثيرين من المرضى يقومون باللجوء للصيادلة، رغم أن لهم كل التقدير والاحترام، إلا أنه لا يصح اللجوء للصيادلة في هذه الفترة، بل يجب الذهاب لطبيب متخصص.