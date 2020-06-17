شوقي يوضح تفاصيل امتحانات الدور الثاني من 4 ابتدائي لـ 3 إعدادي: منزلي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن امتحان الدور الثاني "متعدد المتخصصات" و الامتحان التكميلي سيعقد بنظام "الاختبار المنزلي" للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي في المواد المضافة للمجموع وفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020.

وأضاف "شوقي"، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيعقد الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المدارس ستقوم بإخطار الطلاب وإعداد الاختبار وتحديد موعد تسليم واستلام الطالب للاختبار.