التعليم: في حال ظهور حالة كورونا بلجنة ثانوية عامة ستغلق فورا

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن تجهيز لجنتين لامتحانات الثانوية العامة احتياطي في كل إدارة تعليمية، وفي حالة اكتشاف حالة مصابة بكورونا، في لجنة، سيتم إغلاقها، وسيتم البدء في تعقيمها، وسيكون هناك لجان احتياطية يتم اللجوء لها.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن دخول الطالب الامتحان، واجتيازه والحل بطمأنينة، سيحافظ للطالب على حقه، لأنه الحل الوحيد للحفاظ على الحق في الدخول للجامعة.

وشرح حجازي، أن في حال ظهور حالة إيجابية مصابة بكورونا، سيتم تأجيل الطالب وكل الطلاب باللجنة من طلاب للدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة، وليس بنصف الدرجة.