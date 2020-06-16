"التعليم" تنفي تعويض أسرة "طالب الثانوية" المتوفى بكورونا أثناء الامتحانات

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد بشأن تعويض أسرة الطالب الذي يتوفى خلال أداء امتحانات الثانوية العامة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بـ5 آلاف جنيه.

وأكدت الوزارة أنّ أجهزة الدولة اتخذت إجراءات وقائية واحترازية مشددة لحماية الطلاب أثناء امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق يوم 21 يونيو الحالي، بما يحفظ للطلاب والمعلمين سلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يحق للطلاب وأولياء الأمور المتخوفين من تلك الإجراءات الوقائية تأجيل امتحاناتهم للعام المقبل بالدرجة الفعلية، وسيتم معاملتهم كـ"دور أول".