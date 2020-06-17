"اكسر عجزك".. أقصريان يتنازلان عن مكانهما في العزل للحالات الحرجة

أقدم شابان في مقتبل العمر بمحافظة الأقصر على التبرع بأماكنهما في مستشفى عزل مصابي كورونا بالمحافظة لصالح الحالات الحرجة والتي تتطلب إيجاد مكان بأسرع وقت، على أن يبدآ فترة العزل ومن ثم العلاج في المنزل، حيث إن أعراض إصابتهما بفيروس كورونا خفيفة.

أسامة ومحمد؛ هذان الشابان كانا بطلين منذ بداية أزمة "كورونا" بالأقصر وضربا مثالًا محترما في الشجاعة والإيثار وحب بلديهما بعد أن انضما إلى مجموعة كبيرة من أصدقائهما وقاما بتكوين مبادرة "اكسر عجزك" استهدفا من خلالها تقديم أوجه الدعم كافة لمستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان في طيبة، دون أن يصيبهما الكلل أو الملل.

وقرر الشابان مواصلة مروءتهما عبر الاستفادة من الدورات المكثفة التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالأقصر في كيفية التعامل مع حالات مصابي "كورونا" والمشتبه فيهم والمخالطين وبدأوا بعدها التطوع في قضاء احتياجات المعزولين منزليا منهم بهدف منع انتشار المرض وتقليل نسب العدوى للأخرين.

ونظرًا لاحتكاك الشابين لأكثر منذ شهرين بالمخالطين والمصابين تمكن الوباء التاجي من خداعهما وطالهما وعندما أكدت التحاليل المخبرية لهم إيجابية إصابتهم رفضا أن يحولا إلى مستشفى العزل حسبما قررت مديرية الشئون الصحية وتبرعا بأماكنهما إلى الحالات الحرجة من المصابين ليضربا مثالًا لذويهم من تلك الفئة للمروءة وتحمل المسئولية وتقدير الأزمات أقصى تقدير.