لجنة مشتركة من صحة أسيوط والمحافظة للوقوف على مخزون أدوية كورونا بديروط

فاجأت لجنة مشتركة من مديرية الصحة بأسيوط والمحافظة مستشفي ديروط المركزى ومستشفى حميات ديروط للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

وأوضح الدكتور عصام نبيل مسئول وحدة شئون مقدمي الخدمة ومدير إدارة التفتيش الفني بصحة أسيوط ورئيس اللجنةأن جرى بدأت بالمرور على مستشفى ديروط المركزى وجرى تفقد قسم الاستقبال العام والعناية والمبتسرين والعمليات والأقسام الداخلية وغرف الفحص والصيدليات ومخازن الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافرها لسد احتياجات المستشفي كما جرى متابعة دفاتر المستهلك والمنصرف من الأدوية والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وأضاف رئيس اللجنة أنه إجتمع والطاقم الطبي وإدارة المستشفى وجرى التأكيد على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفي حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة قرى ديروط.

وفى سياق متصل تفقد أعضاء اللجنة مستشفى حميات ديروط والمخصصه كمستشفي عزل وجرى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية و تقييم للمتوفر والمستهلك من المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفى العزل للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد و التأكد من توافرها لسد الاحتياجات وتوافر كمية مناسبة احتياطية للفترة القادمة كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفى ومخاطبة مديرية الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية.. وأكدت اللجنة على ضررة تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفي وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعمل الإجراءات اللازمة لهم وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.