ضبط 3 أشخاص أثناء تعاملهم غير المشروع فى النقد الأجنبى 

فى إطار مواصلة جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى سيارة يستقلها شخصان، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة، وتمكنت القوة من إستيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد ") بينما لاذ الآخر بالفرار.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (مبلغ 492 ألف جنيه مصرى"خاصة بالمتهم المضبوط"- مبلغ 9400 دولار أمريكى).

بمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان (مقيمان بالقاهرة).. بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنــــبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المذكوران حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وضبط بحوزتهما (10 آلاف دولار أمريكى – 105 ألف جنيه مصرى) ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.