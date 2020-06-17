القمص بيشوي يتعافى من كورونا بدم "محمد".. "كلنا واحد"

في وقت الأزمات يظهر معدن الشعب المصري الذي لا يفرق أبدا بين مسلم ومسيحي، فالكل سواسية في وطن واحد يجميع الكل فوق أرضه برباط المحبة والإخوة.

وهذا هو محمد عبد الفتاح أحد المتعافين من فيروس كورونا يتبرع ببلازما الدم إلى القمص بيشوى ناروز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، المصاب بالفيروس اللعين ليتعافى من الوباء بفضل إنسانية ومحبة شقيقه في الوطن "محمد".

ويقول القمص أمونيوس فارس حبشي، كاهن كنيسة العذراء ووكيل إيبارشية قنا، إن "القمص بيشوى ناروز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم، الذي أصيب بكورونا الشهر المقبل الماضي، تعافى من الفيروس عن طريق العلاج ببلازما الدم"، موجها الشكر لشخص مسلم يدعى محمد عبدالفتاح، من محافظة أسوان، تبرع ببلازما الدم إلى القمص بشوي الأمر الذي كان سبب في شفائه.

كان مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، أعلن تعافي أول مصاب بفيروس كورونا عن طريق بلازما الدم بعد تجربة هي الأولى بجميع المحافظات.

وذكر مستشفى أسوان التخصصي أنه استقبل القمص بيشوي يوم 28/4/2020 وهو من محافظة قنا، وكانت حالته الصحية متأخرة.

وأضافت المستشفى، أنه على الفور تواصل مع أحد المتعافين من فيروس كورونا يدعى محمد عبد الفتاح، بعد من مرور 14 يوما من شفائه كشرط للتبرع بالدم، ليستجيب على الفور ويتبرع ببلازما الدم للمصاب.