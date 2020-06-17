بعد تعافيها من كورونا.. أكبر معمرة في الشرقية: ربنا يشفي الناس كلها

كشف أحمد محمد، نجل الحاجة "فتحية" أكبر معمرة بالشرقية، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتعافيها منه، قائلا إنّها شعرت في رمضان ببعض الإرهاق مصاحب بسخونية "مكناش نعرف إنها كورونا، واتنقلت لمستشفى منيا القمح اللي رفض استقبالها، قالوا في زحمة ومفيش مكان".

وأضاف محمد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه كتب استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي فساعده أحد الأشخاص لنقلها لمستشفى السعديين، ودخلت العناية المركزة، حتى تعافيها بشكل تام: "عملولها حفلة هناك بعد ما خفت، ودلوقتي حالتها زي الفل".

من جانبها، قالت الحاجة فتحية: "الحمد لله أنا بخير، ويا رب يشفي الناس كلها ويشفي كل مريض ويخليكم ويطول في عمركم".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وحسب ما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، فالسيدة فتحية التي تبلغ من العمر 96 عامًا، خرجت اليوم من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد تعافيها من فيروس كورونا.