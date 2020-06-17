صرف سلع تموينية بـ35 مليون جنيه بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المواطنين المقيدين تموينيًا صرفوا سلعًا تموينية بقيمة 34.9 مليون جنيه بنسبة 80.7% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.

وأشار "صلاح" إلى صرف سلع حرة بـ1.6 مليون جنيه تمثل قيمة فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لـ73500 بطاقة تموينية، وصرف 36.7 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية بمعدل 2.6مليون رغيف / يوم، إضافة إلى صرف 2331.600 طنًا من الدقيق البلدي من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.