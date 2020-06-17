وفاة نقيب أطباء الأقصر السابق بكورونا.. والصحة: لم يبخل بعلمه على أحد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، وفاة الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشاري الرمد بالأقصر، ونقيب نقابة أطباء الأقصر سابقا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيةً للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء.

وقالت المديرية في بيان صادر عنها، إن "فتحي" كان نقيباً لأطباء الأقصر وقنا لمدة تزيد على 20 سنة، وهو أحد قيادات مستشفى الأقصر العام سابقاً، وأول من وضع لبنة العمل النقابي الطبي في الأقصر، حيث جرى تكريمه في يوم الطبيب الأقصري الأول عام 2012، مشيرة إلى أنه صاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابة للأطباء في محافظتي قنا والأقصر.

وأضافت المديرية أن "الطبيب الشهيد كان له الفضل في بناء مستشفى الأقصر الدولي، ولم يبخل بعلمه وماله ووقته على أي إنسان، كما أنه صاحب الفضل على جميع الأطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل للفقير قبل الغني، فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض".