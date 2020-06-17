بني سويف تستعد لامتحانات الثانوية الأزهرية بخطة مواجهة كورونا

قال الشيخ سيد عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، إن 2855 طالبًا وطالبة من طلبة الأزهر بالمحافظة سيؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي ستبدأ 21 يونيو الجاري وتُختتم في 6 أغسطس المقبل.

وذكر أن الطلاب موزعين على 20 لجنة امتحان عامة على مستوى معاهد مراكز ومدن المحافظة، متابعًا "لدينا لجنتين ببني سويف، ومثلهما بناصر، وإهناسيا، وسمسطا، و4 في كل من ببا، والفشن، والواسطى".

وأشار رئيس الادرارة المركزية إلى التنسيق مع جهات المحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تم تفعيل بروتوكولات تعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وكذلك مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة، فضلًا عن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم تحديد عدد الطلاب في كل لجنة بواقع 12 طالبًا، وتحديد مسارات محددة للطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن داخل اللجان، فضلًا عن تقديم الإرشادات للطلبة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المطهرات بمقار اللجان، وتعقيم أماكن سير الطلاب والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لمنع أى تكدس أمام المعاهد، وتيسير الحركة المرورية.

من جانبه، اطمئن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الاستعدادت النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.