بدء تركيب البلدورات والـ"انترلوك" بأرصفة شارع النادي بطور سيناء

قام أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، ضمن خطة تجميل وتطوير المدينة.

وقال رئيس المدينة إنه تم البدء في أعمال تركيب البلدورات والأرصفة والانترلوك بشارع النادي الجاري رصفه وتوسعته وازدواجه، للارتقاء بمستوى حركة السيارات والمشاة بشكل يتماشى مع المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء.

وأوضح رئيس المدينة، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة المشروعات التابعة للخطة الاستثمارية، ومن المقرر أن يجري افتتاح كافة المشروعات الخاصة بتطوير الطرق في نهاية الشهر الجاري.