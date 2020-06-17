وكيل تعليم دمياط: امتحانات الثانوية أمن قومي

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، للوقوف على آخر استعدادات لجان امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأكد "عثمان"، أن امتحانات الثانوية العامة، هي قضية أمن قومي يتطلب بذل أقصي الجهود من جميع العاملين بالقطاع التعليمي، وتوخي الحذر من كل من يريد إفشال المنظومة، مؤكدا أن دور المعلم لايقل عن دور الجندي في الميدان والدكتور في المستشفى، مضيفا أن بهذه الامتحانات ترسل مصر رسالة إلى العالم أجمع بحرصها على أبنائها الطلاب لإكمال العام الدراسي رغم الجائحة التي يعاني منها العالم.

ووجه وكيل الوزارة بضم إلى تشكيل غرفة العمليات بكل إدارة تعليمية منسقا لكل لجنة من لجان امتحان الثانوية العامة بكل إدارة وتكون مهمة (منسق اللجنة) هي التواجد أمام اللجنة ابتداء من الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا أي الفترة المسموح بها دخول الطلاب للجنة الامتحان، وكذلك متابعة خروج الطلاب من اللجان بعد أداء الامتحان ومتابعة عملية دخول الطلاب والوقوف على مدى اتباع الإجراءات الاحترازية لعملية دخولهم اللجان، ولتفادي أية مشكلة قد تطرأ، ولتذليل أية صعوبات قد تحدث، مشيرا إلى أن عمل (منسق اللجنة) يكون خارج أسوار لجنة الامتحان وغير مسموح له التدخل في طبيعة عمل رئيس اللجنة أو العاملين بها.

ووجه "عثمان"، بضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحا، مشددا بالتنبيه على مديري المدارس بتوفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، ووضع المقاعد الزائدة بفناء المدرسة في مسافات متباعدة لتكون مكان انتظار للطلاب وللحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الجميع بالالتزام والجدية في العمل المنوط حرصا على المصلحة العامة وخاصة في تلك المرحلة الاستثنائية.