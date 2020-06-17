مطار القاهرة الدولي يستقبل 300 مصري عائد من قطر

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها 300 راكب من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، "استقبلنا قبل قليل، رحلة استثنائية رقم ms931 تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها 300 مصري من العالقين بقطر ، وخصع جميع ركاب الرحلة للفحص الطبي داخل صالة الوصول فور وصولهم، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما".

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت عن مد جسرها الجوي لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم.

وجرى التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية لإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان، ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا لمدة أربع أيام، تنتهي اليوم.