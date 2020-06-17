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محمود مسلم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا "لمسح الأرض" والوقاية من الكوارث

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أ ش أ
12:44 م | الأربعاء 17 يونيو 2020
رئيس الصين

رئيس الصين

أطلقت الصين اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض "الاستشعار عن بعد"، وذلك من مركز "جيوتشوان"، لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وذكرت الشركة الصينية لتكنولوجيا الفضاء الجوي – في بيان اليوم – أن القمر الصناعي تم إرساله إلى المدار بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 دي" عصر اليوم بتوقيت العاصمة بكين.

وأشارت الشركة - في بيانها - إلى أن القمر سيستخدم بشكل أساسي لمسح الأرض، وتخطيط المدن، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير إنتاجية المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، وتقديم معلومات عن بناء "الحزام والطريق" .