هل تشهد الصين حاليا الموجة الثانية من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مرة أخرى في الصين، بعد أن كانت قد سجلت حالات "صفر" إصابات منذ فترة طويلة، الأمر الذي اضطر الحكومة الصينية إلى اتخاذ بعض إجراءات الغلق في أحياء بالعاصمة بكين.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه لا يستطيع القول والتأكيد بأن ما يحدث في الصين موجة ثانية من الفيروس، "مقدرش أقول إنها جديد وموجة ثانية من الفيروس، فقد تكون امتداد للإصابات السابقة".

وتابع: "الصين قد سجلت حالات صفر منذ شهر، بس ممكن الصينيين الذين كانوا خارج البلاد لما رجعوا بلادهم يكونوا مصابين، وبذلك زادت الأعداد هناك مرة أخرى، ليس من الضرورة أن تكون موجة ثانية من الفيروس".