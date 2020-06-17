مستوردون: زيادة حجم الاستيراد من الصين عبر الإنترنت رغم "كورونا"

قال أحمد شيخة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة تجارة القاهرة، إن حجم تجارة السلع بين مصر والصين ارتفع بنسبة 3.2% بقيمة تقدر بـ 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر بداية من يناير حتى أبريل عبر الإنترنت، وتوقع زيادة حجم الورادات خلال الشهر الجاري.

وأضاف شيخة، لـ"الوطن"، أن المستوردين يقومون بالاتفاق على التعاقدات عبر الإنترنت وهو ما ساهم فى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع التجارى.

من جهته، قال أسامة جعفر رئيس شعبة لعب الأطفال، إن المستوردين لديهم دراسة وافية عن السوق الصينية وعلاقات جيدة مع الموردين، موضحا أن أغلب التعاقدات تتم حاليا إلكترونيا رغم من كونها لن تؤدى نفس الغرض من التواجد والاتفاقات المباشرة، لكنها وسيلة من وسائل مواجهة التحديات والتداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد أن البضائع التى تصل إلى الموانئ والأسواق من الصين على مدار الأشهر الماضية أغلبها تعاقدات قديمة للمستوردين قبيل كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى ارتفاع حجم تجارة السلع بين الصين ومصر بنسبة 3.2% على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى أبريل تقرير لمصلحة الجمارك الصينية عن العام الجاري؛ ليصل إلى 4.31 مليار دولار.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية –فى أحدث بيانات أصدرته الاثنين الماضي، أن الصادرات الصينية إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى بلغت 3.91 مليار دولار، بزيادة 5.1% على أساس سنوي، فى حين وصلت واردات الصين من مصر نحو 400 مليون دولار، بتراجع بنسبة 11.9% على أساس سنوي.

وأضافت المصلحة أن حجم التجارة بين البلدين خلال شهر أبريل فقط بلغ 1.13 مليار دولار.