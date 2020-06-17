مقترح برلماني بتطبيق "التجربة البريطانية" في مواجهة كورونا

قدمت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بالاستعانة بالتجربة البريطانية في علاج مصابي فيروس كورونا خلال فترة الذروة، والتي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، وتشهد ارتفاعًا في معدل الإصابات والوفيات.

ودعت "متى"، إلى توحيد جهود الدولة مع المستشفيات الخاصة، والاستفادة من إمكانياتها، وإعلاء المصلحة العامة، فيما نمر به من ظروف استثنائية، وجائحة عالمية، لافتة إلى أن القطاع الطبي الخاص شارك بدور كبير في كل دول العالم، باستثناء مصر.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن إجمالي عدد المستشفيات الخاصة في مصر يبلغ 1157 مستشفى، بنسبة 62.6%، ويبلغ عدد الأطباء 29 ألف طبيبًا، وعدد أعضاء هيئة التمريض 22726، كما يبلغ عدد الأسرة 35320 سرير، وذلك وفقًا لأحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته السنوية لإحصاء الخدمات الصحية الصادرة في نوفمبر 2019م.

واقترحت الاستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها القطاع الطبي الخاص في مواجهة كورونا، عبر بروتوكولات تعاون تتمثل في قيام الجهة الإدارية، بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، باستئجار عدد من المستشفيات لفترة محددة، والاستفادة من خدماتها الطبية للمرضى والمصابين، وهو ما قامت به الحكومة في بريطانيا، وكان لها أثر كبير في مواجهة الأزمة.