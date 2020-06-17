محافظ دمياط تتفقد الأعمال النهائية بمبنى الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية للوقوف على الوضع الراهن لبعض الملفات والمشروعات المطروحة خلال الفترة الحالية بمدينة دمياط.

واستهلت المحافظ الجولة التى رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بمتابعة الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بمبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، والذي بلغت تكلفته الإجمالية من أعمال إنشائية وتجهيزات 105 ملايين جنيه.

واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة عن الموقف التنفيذي للمشروع، إذ تم إنهاء كافة الأعمال الإنشائية والمباني وتركيب مصاعد وشبكة لإطفاء الحريق، إضافة إلى توصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، و تركيب محول 800. ف. أ، فضلًا عن الأعمال الجارية للتشطيب الداخلي والخارجي بنسبة تنفيذ 99%.

واستعرضت "عوض" موقف التجهيزات، حيث تم توريد 40 ماكينة غسيل كلوي، مقسمة إلى جزأين للحالات الإيجابية والسلبية، و40 سرير مريض، وجار توريد التجهيزات المكتبية وغير طبية خلال الفترة المقبلة.

كما تفقدت قسمي العيادات الخارجية والغسيل الكلوي المزود بغرفة عزل، تحسبًا لورود أية حالة يقتضى عزلها خلال الفترة الراهنة.

وأكدت المحافظ سرعة إنهاء كافة الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مشيدة بالمشروع الضخم الذى يعد إضافة جديدة للقطاع الصحي بالمحافظة، والذي سيخدم مرضى الغسيل الكلوي بمدينة دمياط.