تطهير شوارع الدير والعضايمة ورصف طريق النواصر جنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، أعمال رش وتعقيم شوارع عزبة أبو صالحين بالدير وعدد من الشوارع والأماكن العامة، كما تواصلت أعمال رش وتعقيم شارع الكنيسة وشارع الساحة وشارع سمير فايز وشارع الجاليات بالعضايمة التابعة لمجلس قروي كومير، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بالنجوع أعمال رصف طريق المحادة بطول 5كم والذي يربط بين منطقة النواصر وقرية أبو وزعفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.