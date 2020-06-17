لمتابعة التجهيزات.. محافظ دمياط تتفقد عددا من لجان الثانوية العامة

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بجولة اليوم الأربعاء، لمتابعة التجهيزات النهائية للجان امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد القادم، حيث رافقها خلالها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقامت المحافظ خلال الجولة، بزيارة مدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، للوقوف على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، وكذا الاستراحات المخصصة للطلاب قبل وبين اللجان المزودة بمقاعد على مسافات متباعدة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامتهم، وذلك للاطمئنان على مستوى تلك الاستعدادات للجان وتطهيرها وتعقيمها وغرفة العزل فى حال ظهور أية حالة لديها أعراض وغرفة الزائرة الصحية المجهزة لتوقيع الكشف الطبي من قبل الأطباء الموزعين على تلك اللجان.

ووجهت المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان ومنع أية تجمعات لأولياء الأمور بمحيط المدارس وفتح فصول إضافية لتخصيصها كاستراحات.

كما قامت المحافظ بزيارة مدرسة دمياط الإعدادية بنين، للتأكد من إتمام كافة الاستعدادات، حيث وجهت بزيادة عدد المقاعد باستراحات الطلاب بفناء المدرسة وإنشاء مظلات لها، وكذا تطهير وتعقيم إحدى قاعات المعلمين لتخصيصها كغرفة لعزل لأي طالب تظهر عليه الأعراض لحين توقيع الكشف الطبى عليه.

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً منذ يومين لبحث إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى سيؤديها 10253 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بعدد 41 لجنة، حيث تضم كل لجنة من 12 إلى 14 طالبا طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.