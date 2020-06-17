عاجل.. وزيرة الصحة: السبت الإعلان عن منشآت خدمة أصحاب الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأضافت زايد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أنه اعتبارا من السبت المقبل سيجرى الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.

وناشدت الوزيرة المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين المتواجدين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيوفر لهم ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى كورونا، بالإضافة لمستشفيات آمنة لا يوجد بها حالات كورونا، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.

وناشد زايد المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنه سيجرى توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر.