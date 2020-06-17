شوقي يشكر وزيرة الصحة وأجهزة الدولة على التعاون في امتحانات الثانوية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة، والمقرر إجرائها في 21 يونيو الجاري، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "شوقي": "أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية بقيادة الزميلة العزيزة الدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة حيث تسخر الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أولادنا".

وأضاف: "الشكر موصول أيضا لوزارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين وكل قيادات الوزارة والمؤسسات الداعمة، خالص الشكر للدولة المصرية علي العمل الجماعي الضخم مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب بإذن الله".