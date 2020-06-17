نجل أكبر معمرة بالشرقية يكشف تفاصيل إصابتها وتعافيها من كورونا

كشف أحمد محمد جاد نجل السيدة "فتحية"، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والمقيمة بقرية الجديدة مركز منيا القمح، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتعافيها منه وخروجها من مستشفى السعديين أمس.

وقال جاد لـ "الوطن"، إن والدته أصيبت بالمرض في نهاية الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن الأعراض بدأت بالسعال ثم زادت بعد ذلك وظلت تتلقى العلاج بالمنزل منذ تلك الفترة حتى قبل أسبوع، حيث جرى نقلها إلى مستشفى العزل بالسعديين، لافتا إلى أنه لم يعرف مصدر إصابتها بالعدوى خاصة أنها لم تكن تخرج من المنزل.

وتابع: "بعدما أصيبت بالسعال أحضرت طبيبا إلى المنزل للكشف عليها وأخبرنا أنها تعاني من نزلة شعبية، ووصف لها بعض الأدوية إلا أن حالتها لم تتحسن، فاستعنت بطبيب آخر وأخبرني بضرورة إجراء أشعة مقطعية خاصة بعد ارتفاع درجة حراراتها والتي تراوحت ما بين 40 و39 ونصف".

وأشار إلى أنه تبين من التشخيص أنها تعاني من فيروس كورونا، متابعا: "حاولنا نقلها إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج إلا أن العاملين في المستشفى أخبروني، أنهم لا يحجزون مرضى كورونا".

ولفت إلى أنه توجه إلى مستشفى الحميات بالزقازيق ومستشفى العزل بمنيا القمح، ولكن لم يجد سريرا شاغرا، مشيرا إلى أنه اضطر إلى العودة للمنزل وتولت شقيقته مسؤولية رعاية والدته إلا أن العدوى انتقلت إلى شقيقته أيضا، والتي تبلغ من العمر 40 عاما وتعاني من مرض السكر.

وأضاف: "كتبت بوست استغاثة على فيس بوك مطالبا بمساعدتي لنقل شقيقيتي ووالدتي إلى المستشفى، وفوجئت بأحد الأهالي يدعى (عبدالرحمن مشهور) طلب منى التوجه إلى مستشفى السعديين للعزل، وبمجرد وصولنا جرى استقبال والدتي وشقيقتي وأجريت لهما الفحوصات الطبية، وبعد مرور أسبوع تحسنت حالتهما الصحية وقرر الأطباء خروجهما بعد تعافيهما من المرض".

ومن جابنها قالت "فتحية": "الحمد والشكر لله.. ربنا الشافي المعافي وأنا بخير، ربنا يشفي كل مريض"، مقدمة الشكر للأطباء الذين تولوا علاجها وكانوا سببا في تعافيها وابنتها من الفيروس اللعين.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أعلن تعافي أكبر معمرة بالمحافظة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتدعى "فتحية ع." تبلغ من العمر 96 عاما.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى علاج المريضة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مضيفاً أنه جرى التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل بعد خروجها من مستشفى العزل، واتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام مسعود أعلن صباح اليوم خروج 762 متعافيا من فيروس كورونا بمحافظة الشرقية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن.