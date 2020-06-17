ثالث حالة ولادة قيصرية في "عزل قها"

أجرى الفريق الطبي بمستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، ثالث حالة ولادة قيصرية في أقل من أسبوع، وهي لصيدلانية تدعى هاجر محمد، 27 عاما.

أجرى الجراحة الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق الطبي بالمستشفى، والدكتور أحمد مصطفى تخدير والدكتور إسلام شمس أخصائي نسا، والدكتور أحمد سامي الوكيل نائب نسا.

وقال الدكتور إسلام شمس، إن الأم دخلت المستشفى أمس مصابة بفيروس كورونا، في أواخر الشهر التاسع، حيث تستعد لوضع ثالث مولود لها، متابعا: "تم إجراء الجراحة لها اليوم، ووضعت طفلا تم أخذ مسحة له للاطمئنان عليه".