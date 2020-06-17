القبض على شخص انتحل صفة صحفي واستولى على أرض لسيدة بالأقصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحافظة الأقصر، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير توكيل رسمي عام بقصد الاستيلاء على قطعة أرض بجانب انتحاله صفة صحفي.

تعود تفاصيل الواقعة بقيام مواطنة مقيمة بمحافظة الأقصر، بالإبلاغ عن تضررها من شخص مجهول لاستخدامه توكيل رسمي عام مزور بقصد الاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 300 متر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، آلت إليها بالميراث من زوجها المتوفي.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن وراء تلك الواقعة أحد العناصر الإجرامية (مقيم بالجيزة – "له معلومات جنائية") حيث قام المذكور بتزوير توكيل رسمي عام منسوب صدوره من مالك الأرض "المتوفي" لصالحه، والمتضمن توكيله في البيع والتنازل للنفس أو الغير عن قطعة الأرض المشار إليها.

كما أضافت التحريات قيام المتهم باستخدام التوكيل المزور المشار إليه أمام الشهر العقاري للحصول على رسم مساحي لقطعة الأرض تمهيدًا لإجراءات نقل ملكية قطعة الأرض بإسمه بموجب التوكيل المزور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعثر بحوزته على (كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الأكاديميات منتحلًا صفة رئيس قسم العلاقات العامة بها "مزور بالكامل"، كما تم ضبط كارنيه يحمل اسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الصحف منتحلًا صفة رئيس قسم العلاقات العامة بها "مزور بالكامل"، بجانب خطاب متضمن قرار منسوب صدوره لمجلس الإدارة بإحدى الصحف بتعيين المذكور رئيسًا لقسم العلاقات العامة بالجريدة "مزور بالكامل")، وكذا هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور المستندات المضبوطة بحوزة المتهم، وبفحص المحررات المضبوطة تبين تزويرها بالكامل باستخدام طابعة كمبيوتر.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي في تزوير التوكيل المشار إليه وأضاف بإحرازه للمحررات المزورة المنتحل بموجبها صفة رئيس قسم العلاقات العامة بمؤسسات صحفية وأكاديمية بقصد استخدامها أمام ضحاياه لإضفاء كيان إجتماعي فى النصب والاحتيال عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.