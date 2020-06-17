ضاحي: يحق لأي مواطن أو أجنبي العلاج من كورونا بمستشفيات التأمين مجانا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن أي مواطن مصري أو أجنبي يمكنه تلقي الخدمة العلاجية لمواجهة كورونا بمستشفيات التأمين الصحي مجانا بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والقائمين على الخط الساخن للوزارة 105.

وأضاف خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة MBC مصر 2، أنه نظرا للازدحام الشديد في القاهرة الكبرى تم التوسع في مستشفيات الدلتا وتحويل الحالات بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للمستشفيات التي بها أماكن خالية، مؤكدا أن أي مريض يدخل الاستقبال ويتم تقديم له الفحوصات اللازمة بداية من قياس درجات الحرارة والأشعة العادية والمقطعية على الصدر وإذا تم التأكد من إصابته يتم إجراء مسحة طبقا للبروتوكول وتقسيم الحالات بسيطة ومتوسطة وشديدة.

وتابع: "مفيش مريض بيدخل الطوارئ أو مستشفى ومحدش بيستقبله، كل المرضى بيتم استقبالهم في أقسام الطوارئ ونقدم لهم إسعاف أولي، مش بيخرج المريض من المستشفى إلا لما يتم التنسيق مع الغرفة المركزية للتأمين الصحي بالاشتراك مع غرف مكافحة الطوارئ مع قطاع الطب العلاجي أو غرفة الطوارئ بوزارة الصحة لإيجاد مكان للمريض قبل ما يتحرك من المستشفى فيها ودة حصل في مستشفى المقطم".