موسى مصطفى: الشيوخ مجلس خبراء.. والوطن في حاجة ماسة إليه

أكد موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، أهمية استحداث غرفة ثانية للبرلمان مثل غرفه الشيوخ، تضم خبراء في مختلف المجالات وتختص بالدراسة والفحص وإبداء الرأي والمشورة وتتكامل مع غرفة النواب التي تضطلع بالتشريع والرقابة.

وأضاف "موسى" في بيان له، أن غرفه الشيوخ ستملأ من جديد الفراغ الذي نتج عن غياب المجالس القومية المتخصصة، كما ستشجع الخبراء على المشاركة والانخراط، وستجعل الأحزاب السياسية تهتم بضم الخبراء إلى عضويتها وترشيحهم للمنافسة في انتخابات غرفه الشيوخ، وهو ما سينشط الحياة الحزبية ويمدها بدماء جديدة وعناصر مهمة يحتاجها الوطن، ولم تجد فرصتها سابقا وكانت تفتقد إلى الدافع من وراء المشاركة.

وتابع، أن حزب الغد كان يود أن تكون جميع مقاعد المنتخبين بنظام القائمة، تفاديا لاتساع الدوائر الفردية على المرشحين من الخبراء وتيسيرًا أيضا على الهيئة التي تدير العملية الانتخابية.