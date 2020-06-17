محافظ الغربية يشدد على إنهاء أعمال رصف طريق "محلة حسن" بالمحلة (صور)

أصدر محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة الانتهاء من أعمال رصف الطرق، وتنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق عزبة مزراحي بنطاق قرية محلة حسن، وباقي العزب المجاورة تلبية لرغبات المواطنين من أبناء المحافظة.

وشدد محافظ الغربية، في توجيهاته على أهمية الانضباط والالتزام بالجدول الزمني بتنفيذ خطة الرصف وإعادة المظهر الجمالي للشوارع والقرى، وتسهيل الحركة المرورية فضلا عن الاهتمام بإقامة مطبات صناعية للتأمين طلاب المدارس وكبار السن من الرجال والسيدات.

من ناحية أخرى تفقد رئيس مجلس مدينة المحلى الكبرى، أعمال الإنارة والرصف الجارية بعزبة مزراحي بقرية محلة حسن، طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 لخطة الرصف.

وأوضح "صلاح"، أن الشركة الوطنية هي االمنفذة للأعمال بموجب الاتفاق على رصف بطول 115مترا، عرض 5 أمتار، وذلك بداية من الطريق الرئيسي لعزبة مزراحي، مشيرا أنه سيتم استكمال الأعمال طبقا لخطط الأعوام السابقة، وذلك لخدمة مجموعة من العزب التابعة لقرية محلة حسن.

على صعيد آخر، شن حي ثان المحلة، برئاسة محمد عبدالغنى عيد، رئيس الحي، ولمياء عبداللطيف خليفة، نائبة رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي، بعقار في شارع جمال عبدالناصر بمنطقة منشية البكري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تابع رئيس الحي أعمال تطوير مدخل مدينة المحلة.