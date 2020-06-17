وصول وفد وزاري واستخباراتي تركي إلى طرابلس

وصـل وفد تركي رسمي رفيع المستوى، قبل قليل، إلى مطار معتيقة في طرابلس، يضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وزير المالية بيرات البيراق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين آخرين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد التركي الممثل للرئيس رجب طيب أردوغان مع أعضاء حكومة وميليشيات الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج، وفقا "لموقع تركيا الآن".

كان موقع "تركيا الآن"، نقل اليوم الأربعاء، ما تداولته الصحف التركية من أنباء عن زيارة الوفد التركي إلى العاصمة الليبية، تزامنًا مع ما نشرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز" نقلا عن الوكالة الروسية "ريا"، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب عن ترحيب بلاده بأي جهد مستقلبي للسلطات الأمريكية، واستخدام نفوذها في تركيا وعلى النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

كان أردوغان، سبق أن استقبل رئيس مجلس الدولة في حكومة الوفاق الإخوانية خالد المشري، وذلك عقب استقباله خلال الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوفاق "الإخوانية" في طرابلس فايز السراج.

وكان المشري، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان قبل استقالته منها في يناير 2019، قد صرح أن حكومة الوفاق ازدادت قوة عقب اتفاقية التعاون العسكري التي أبرمتها مع تركيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.